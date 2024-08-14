МЧС РФ опровергло информацию украинских СМИ о пропаже самолета ведомства
Распространяемая украинскими СМИ информация о якобы пропаже самолета МЧС РФ не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.
Комментируя сообщения украинских информационных ресурсов о том, что инцидент якобы произошёл над Запорожской областью, в министерстве указали, что это фейк.
«Авиация МЧС РФ не выполняет полёты в указанном воздушном пространстве», - заключили в ведомстве.
Ранее в Курской области заявили, что информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы дошли до города Льгова, не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru