МЧС РФ опровергло информацию украинских СМИ о пропаже самолета ведомства

Комментируя сообщения украинских информационных ресурсов о том, что инцидент якобы произошёл над Запорожской областью, в министерстве указали, что это фейк.

«Авиация МЧС РФ не выполняет полёты в указанном воздушном пространстве», - заключили в ведомстве.

Ранее в Курской области заявили, что информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы дошли до города Льгова, не соответствуют действительности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

