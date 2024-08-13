УФСИН по Курской области опровергло информацию о взятии в плен сотрудников

Отмечается, что любая подобная информация является фейковой.

«Информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», - подчеркнули в управлении.

Ранее администрация Льговского района опровергла информацию о том, что ВСУ якобы дошли до города Льгова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

