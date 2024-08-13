УФСИН по Курской области опровергло информацию о взятии в плен сотрудников
Сообщения о том, что сотрудники ФСИН в Курской области якобы попали в плен к Вооруженным силам Украины (ВСУ), не соответствуют действительности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Отмечается, что любая подобная информация является фейковой.
«Информация о том, что ВСУ якобы берут в плен недалеко от Льгова группу сотрудников УФСИН России по Курской области, является фейковой», - подчеркнули в управлении.
Ранее администрация Льговского района опровергла информацию о том, что ВСУ якобы дошли до города Льгова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru