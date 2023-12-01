McDonald’s изменил рецепт «Биг Мака»
McDonald's придумал новый способ приготовления знаменитого бургера «Биг Мак». Об этом говорится в статье издания The Wall Street Journal.
В новом варианте «Биг Мак» будет приправлен большим количеством соуса, а котлеты - жариться один раз, что делает прожарку более равномерной. Для бургера теперь используют свежие соленые огурцы и салат, а сыр расплавлен сильнее.
Решение изменить способ приготовления «Биг Мака» было принято на фоне роста конкуренции со стороны других сетей. В компании признали, что важна не только скорость приготовления блюд, но также вкус и качество.
Ранее в октябре во «Вкусно - и точка» повысили цены на бургеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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