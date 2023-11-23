Бывшие рестораны McDonald’s открылись в Казахстане под новым брендом
Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане, которой управляет компания Food Solutions KZ, открылась под новым брендом. Теперь они называются «I'm», с апострофом в виде сердца, сообщает ТАСС.
Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов заявил, что несмотря на перемены «сотрудники, партнёры и поставщики» остались с компанией.
Отмечается, что под новым логотипом сети имеется надпись «feel-good restaurants», то есть «рестораны, поднимающие настроение». В Food Solutions KZ пояснили, что новое название символизирует «открытость» казахстанской сети.
Ранее белорусские рестораны, работавшие под вывеской McDonald's, стали обслуживать клиентов под брендом Mak.by, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru