Бывшие рестораны McDonald’s открылись в Казахстане под новым брендом

Сеть ресторанов McDonald's в Казахстане, которой управляет компания Food Solutions KZ, открылась под новым брендом. Теперь они называются «I'm», с апострофом в виде сердца, сообщает ТАСС.

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Генеральный директор Food Solutions KZ Асет Машанов заявил, что несмотря на перемены «сотрудники, партнёры и поставщики» остались с компанией.

Отмечается, что под новым логотипом сети имеется надпись «feel-good restaurants», то есть «рестораны, поднимающие настроение». В Food Solutions KZ пояснили, что новое название символизирует «открытость» казахстанской сети.

Ранее белорусские рестораны, работавшие под вывеской McDonald's, стали обслуживать клиентов под брендом Mak.by, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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