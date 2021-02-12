Мать расстрелявшего 14 человек в США поместят под домашний арест за уничтожение улик
Мать одного из фигурантов дела об убийстве 14 жителей города Сан-Бернардино в 2015 году приговорена к шести месяцам домашнего ареста за уничтожение улик, передает Associated Press,
Осужденная 67-летняя Рафия Султан Шариф ранее признала в суде, что уничтожила в измельчителе для бумаги план центра помощи инвалидам, где ее сын Саид Фарук вместе с сообщницей в тот же день устроили стрельбу. Следователям удалось восстановить уничтоженный документ.
Фарук и Тэшвин Малик напали на центр помощи инвалидам в начале декабря 2015 года. Они открыли огонь по пациентам, убив четырнадцать и ранив 22 человека. Правоохранительные органы ликвидировали злоумышленников. Позже стало известно, что они «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).
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