Мать расстрелявшего 14 человек в США поместят под домашний арест за уничтожение улик

Мать одного из фигурантов дела об убийстве 14 жителей города Сан-Бернардино в 2015 году приговорена к шести месяцам домашнего ареста за уничтожение улик, передает Associated Press,

Осужденная 67-летняя Рафия Султан Шариф ранее признала в суде, что уничтожила в измельчителе для бумаги план центра помощи инвалидам, где ее сын Саид Фарук вместе с сообщницей в тот же день устроили стрельбу. Следователям удалось восстановить уничтоженный документ.