Мать расстрелявшего 14 человек в США поместят под домашний арест за уничтожение улик

Мать одного из фигурантов дела об убийстве 14 жителей города Сан-Бернардино в 2015 году приговорена к шести месяцам домашнего ареста за уничтожение улик, передает Associated Press,

Осужденная 67-летняя Рафия Султан Шариф ранее признала в суде, что уничтожила в измельчителе для бумаги план центра помощи инвалидам, где ее сын Саид Фарук вместе с сообщницей в тот же день устроили стрельбу. Следователям удалось восстановить уничтоженный документ.

Греческая полиция арестовала одного из главарей ИГИЛ

Фарук и Тэшвин Малик напали на центр помощи инвалидам в начале декабря 2015 года. Они открыли огонь по пациентам, убив четырнадцать и ранив 22 человека. Правоохранительные органы ликвидировали злоумышленников. Позже стало известно, что они «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:ТерроризмСШАДомашний Арест
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры