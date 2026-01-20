Мать пловца Свечникова ожидают в Стамбуле для ДНК-экспертизы

Полиция Турции обнаружила на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое может принадлежать пловцу Николаю Свечникову, пропавшего летом 2025 года. Об этом сообщает RT.

Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России

Адвокат семьи Альперен Чакмак рассказал, что теперь мать спортсмена ожидают в Стамбуле, чтобы провести ДНК-экспертизу, необходимую для точного установления личности мужчины.

«Ожидаем, что мать пловца прибудет в Турцию в ближайшее время. Результаты теста могут быть готовы в течение двух-трёх дней», — пояснил юрист.

Российский пловец Николай Свечников пропал в августе прошлого года в ходе межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:СпортсменыДНКПлаваниеТурция

