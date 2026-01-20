Мать пловца Свечникова ожидают в Стамбуле для ДНК-экспертизы
Полиция Турции обнаружила на побережье в Босфоре тела неизвестного мужчины, которое может принадлежать пловцу Николаю Свечникову, пропавшего летом 2025 года. Об этом сообщает RT.
Адвокат семьи Альперен Чакмак рассказал, что теперь мать спортсмена ожидают в Стамбуле, чтобы провести ДНК-экспертизу, необходимую для точного установления личности мужчины.
«Ожидаем, что мать пловца прибудет в Турцию в ближайшее время. Результаты теста могут быть готовы в течение двух-трёх дней», — пояснил юрист.
Российский пловец Николай Свечников пропал в августе прошлого года в ходе межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянске дети провалились под лед на реке Десне
- Мать пловца Свечникова ожидают в Стамбуле для ДНК-экспертизы
- Малыш и здоровяк: BadComedian сравнил новый сериал по «Игре престолов» с «Мандалорцем»
- Стартовал прием работ на «ТЭФИ-2026»
- Дорогой подъем: Замена лифта в России обходится в среднем в 3,7 млн рублей
- Представлена программа 76-го Берлинского кинофестиваля
- Владелец пекарни с прямой линии Путина допустил, что может закрыться к маю
- Риелтор не оценил идею ограничить размер залога при аренде
- Экс-замдиректора Росгвардии Милейко получил срок за мошенничество и был отпущен
- Почему Россия временно перешла на картофель из Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru