Мать пловца Свечникова ожидают в Стамбуле для ДНК-экспертизы

Адвокат семьи Альперен Чакмак рассказал, что теперь мать спортсмена ожидают в Стамбуле, чтобы провести ДНК-экспертизу, необходимую для точного установления личности мужчины.

«Ожидаем, что мать пловца прибудет в Турцию в ближайшее время. Результаты теста могут быть готовы в течение двух-трёх дней», — пояснил юрист.

Российский пловец Николай Свечников пропал в августе прошлого года в ходе межконтинентального заплыва через Босфор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».