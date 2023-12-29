Мать и сын погибли во французских Альпах в результате схода лавины

Издание ссылается на заявление прокуратуры, согласно которому трагедия произошла 28 декабря. Уточняется, что 54-летняя женщина и её 22-летний катались на лыжах в составе группы из пяти человек из Англии.

Сход лавины был зафиксирован на высоте 2300 метров. В это время мать и сын катались за пределами трассы. Вместе с ними был их многолетний гид, у которого был специальный датчик, что помогло быстро его обнаружить. Погибших женщину и молодого человека нашли спустя пять часов поисков.

В прокуратуре добавили, что было возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в марте в этом же департаменте Франции при сходе лавины погиб 62-летний бизнесмен Гийом Мюлье - двоюродный племянник создателя и владельца сети розничной торговли Auchan («Ашан) Жерара Мюлье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

