Массовые беспорядки в Алма-Ате: число задержанных превысило 2,7 тысячи человек

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тыс. 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — следует из сообщения штаба.

Также изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4 тыс. 179 боеприпасов, отметили в штабе.

В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города. Митингующие добавили политические лозунги.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота и обратился за поддержкой в ОДКБ.

