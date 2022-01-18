Массовые беспорядки в Алма-Ате: число задержанных превысило 2,7 тысячи человек

В Алма-Ате с начала антитеррористической операции, которая стала ответом на массовые беспорядки, задержано более 2,7 тыс. человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информцентр комендатуры города.

В Алма-Ате в ходе беспорядков похищено почти 1350 единиц оружия

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тыс. 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений», — следует из сообщения штаба.

Также изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4 тыс. 179 боеприпасов, отметили в штабе.

В первые дни 2022 года на западе Казахстана начались массовые беспорядки из-за резкого увеличения стоимости сжиженного газа, которые позже распространились и на другие города. Митингующие добавили политические лозунги.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения, заявив о попытке госпереворота и обратился за поддержкой в ОДКБ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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