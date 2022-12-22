Массовое производство ноутбуков стартовало в Белоруссии
Новый белорусский ноутбук, созданный предприятием «Горизонт», поступил в продажу, сообщает агентство Sputnik.
Генеральный директор предприятия Юрий Предко заявил, что модель H-book MAK4 - это белорусская разработка, «созданная на основе передового опыта и технологий».
По его словам, техническая начинка ноутбука обеспечивает «показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки».
Предко добавил, что над созданием белорусского гоутбука трудилась большая команда профессионалов с международным опытом работы: дизайнеры, инженеры, разработчики, схемотехники, программисты и маркетологи.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал первый произведённый в республике ноутбук, отметив, что «в нём сегодня около 12% белорусского, к концу года будет 30%», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Герасимов: Ракетные удары парализовали работу ВПК Украины
- Международные резервы России выросли на 5,2 млрд долларов
- Путин подписал указ о праве кабмина разрешать сделки с подсанкционными лицами
- Массовое производство ноутбуков стартовало в Белоруссии
- Кадыров сообщил о награждении его орденом Александра Невского
- Владимир Путин признался, что верит в Деда Мороза
- Правнук Сталина обратился к Путину с просьбой реабилитировать вождя СССР
- Журнал Variety признал «Психо» лучшим фильмом в истории кино
- Путин пообещал ребёнку из Запорожской области поездку в Крым
- Врио главы Запорожской области заявил о крепкой линии обороны региона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru