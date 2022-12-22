Массовое производство ноутбуков стартовало в Белоруссии

Генеральный директор предприятия Юрий Предко заявил, что модель H-book MAK4 - это белорусская разработка, «созданная на основе передового опыта и технологий».

По его словам, техническая начинка ноутбука обеспечивает «показатели бесперебойной работы и высокой производительности как в условиях офисной и домашней работы, так и при выполнении задач высокой системной нагрузки».

Предко добавил, что над созданием белорусского гоутбука трудилась большая команда профессионалов с международным опытом работы: дизайнеры, инженеры, разработчики, схемотехники, программисты и маркетологи.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко презентовал первый произведённый в республике ноутбук, отметив, что «в нём сегодня около 12% белорусского, к концу года будет 30%», сообщает RT.