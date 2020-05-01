Массовая демонстрация проходит в Берлине, несмотря на самоизоляцию

Демонстрация проходит в районе Кройцберг. По данным агентства, с призывом выйти на демонстрацию выступило левацкое объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin ("Революционный Первомай Берлин").

Как сообщает корреспондент агентства, дистанция в 1,5 метра практически никем не соблюдается.

В Германии в настоящее время действует запрет на политические собрания более 20 человек. Участники демонстрации для того, что формально не нарушать запрет назначают новое место встречи каждые 20 минут и добираются туда раздельно разными дорогами.

Как пишет агентство, демонстрации левых радикалов проходят ежегодно с 1987 года. Традиционно они заканчиваются столкновением с полицией.



