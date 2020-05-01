Массовая демонстрация проходит в Берлине, несмотря на самоизоляцию

В Берлине более тысячи человек вышли на улицы для проведения первомайской демонстрации, несмотря на действующий режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии решились на открытие школ

Демонстрация проходит в районе Кройцберг. По данным агентства, с призывом выйти на демонстрацию выступило левацкое объединение Revolutionaerer 1. Mai Berlin ("Революционный Первомай Берлин").

Как сообщает корреспондент агентства, дистанция в 1,5 метра практически никем не соблюдается.

В Германии в настоящее время действует запрет на политические собрания более 20 человек. Участники демонстрации для того, что формально не нарушать запрет назначают новое место встречи каждые 20 минут и добираются туда раздельно разными дорогами.

Как пишет агентство, демонстрации левых радикалов проходят ежегодно с 1987 года. Традиционно они заканчиваются столкновением с полицией.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Берлин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры