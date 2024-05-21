Масштабный сбой в работе интернета и сотовой связи произошёл в Германии
Масштабный сбой в функционировании мобильной связи и интернета зафиксирован 21 мая на территории Германии. Как сообщает Bild, проблемы возникли у операторов 1&1, Telekom и O2, а также сервиса онлайн-банкинга Postbank.
По данным Telekom, в частности, невозможно получить доступ к телевизионному сервису Magenta TV. Специалисты работают над устранением неисправности.
Как передает RT, проблемы со связью зафиксированы в основном в крупных городах ФРГ - Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. Причины неполадок пока не называются.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сбой со связью в Германии возник как раз в те часы, когда министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Она призвала усилить поддержку Украины в области противовоздушной обороны в связи с российским наступлением.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров назвал Монголию кандидатом на вступление в ШОС
- В Екатеринбурге задержали глав региональных УЭБиПК и УФНС
- При обстреле Свердловска в ЛНР пострадали восемь человек
- Костомаров рассказал, что принимал лекарства от фантомных болей после ампутации
- Умер президент Российского общества терапевтов академик РАН Мартынов
- Прощание с погибшим президентом Ирана Раиси началось в Тебризе
- В летней оздоровительной кампании примут участие 5,3 млн детей
- Художественная выставка к 90-летию Юрия Гагарина открылась в Женеве
- МИД: Около тысячи россиян были вынуждены покинуть Латвию
- Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 14,7%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru