Масштабный сбой в работе интернета и сотовой связи произошёл в Германии

Масштабный сбой в функционировании мобильной связи и интернета зафиксирован 21 мая на территории Германии. Как сообщает Bild, проблемы возникли у операторов 1&1, Telekom и O2, а также сервиса онлайн-банкинга Postbank.

По данным Telekom, в частности, невозможно получить доступ к телевизионному сервису Magenta TV. Специалисты работают над устранением неисправности.

Глава МИД ФРГ Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Как передает RT, проблемы со связью зафиксированы в основном в крупных городах ФРГ - Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне. Причины неполадок пока не называются.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сбой со связью в Германии возник как раз в те часы, когда министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Она призвала усилить поддержку Украины в области противовоздушной обороны в связи с российским наступлением.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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