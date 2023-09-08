Маску отказали в возобновлении пусков Starship

Федеральное управление гражданской авиации США отказало бизнесмену Илону Маску в возобновлении пусков космического корабля Starship до тех пор, пока те не устранят причины произошедшей в апреле аварии. Об этом сообщает РИА Новости.

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В заявлении говорится, что SpaceX должна исправить недочеты, подать заявку и получить лицензию от FAA.

Ранее на этой неделе Илон Маск заявлял, что Starship готов к новому старту с площадки в Бока Чика и ждет санкции регулятора.

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