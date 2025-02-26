Маск и его компании получили от государства 38 миллиардов долларов
Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск и его компании за несколько лет получили от государства около 38 миллиардов долларов, пишет Washington Post.
Утверждается, что за несколько лет Маску предоставлялись государственные контракты, займы, субсидии и налоговые льготы. При этом, по данным источников, Маску эти средства были предложены в «критические моменты».
В тот же день стало известно, что Илон Маск возглавил список супермиллиардеров в рейтинге компании Altrata. Состояние Маска на февраль 2025 года оценивается в $419,4 млрд. Бизнесмен занял первое место в списке из 24 позиций.
В рейтинг также вошли предприниматели Джефф Безос ($263,8 млрд), Бернар Арно ($238,9 млрд), Ларри Эллисон ($237 млрд), Марк Цукерберг ($220,8 млрд), Сергей Брин ($160,5 млрд), передает «Радиоточка НСН».
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