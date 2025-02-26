Маск и его компании получили от государства 38 миллиардов долларов

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск и его компании за несколько лет получили от государства около 38 миллиардов долларов, пишет Washington Post.

Утверждается, что за несколько лет Маску предоставлялись государственные контракты, займы, субсидии и налоговые льготы. При этом, по данным источников, Маску эти средства были предложены в «критические моменты».