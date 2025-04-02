Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE

Акции Tesla перешли к росту после сообщений о возможном уходе Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 19:19 мск бумаги компании подорожали на 5,32%, достигнув 282,85 доллара за акцию.

СМИ: Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп уведомил свое окружение о скором уходе Маска из DOGE. По данным издания, стороны договорились, что предприниматель сосредоточится на бизнесе.

До этого акции Tesla снижались на фоне слабой квартальной отчетности. В первом квартале 2024 года поставки автомобилей компании сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство — на 16%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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