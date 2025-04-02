Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE
Акции Tesla перешли к росту после сообщений о возможном уходе Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
К 19:19 мск бумаги компании подорожали на 5,32%, достигнув 282,85 доллара за акцию.
Ранее Politico со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп уведомил свое окружение о скором уходе Маска из DOGE. По данным издания, стороны договорились, что предприниматель сосредоточится на бизнесе.
До этого акции Tesla снижались на фоне слабой квартальной отчетности. В первом квартале 2024 года поставки автомобилей компании сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а производство — на 16%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Иркутской области разбился Ту-22М3, один летчик погиб
- Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE
- Мировой успех башкирской группы Ay Yola связали с Казахстаном и короткими видео
- Келлог заявил о приближении перемирия на Украине
- Дрон ВСУ атаковал автомобиль с водителем в Белгородской области
- СМИ: США могут ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие недели
- СМИ: Маск покинет пост главы DOGE в ближайшие недели
- Банк России ужесточит контроль над мошенниками
- Фильм «Чувственный контакт» получил Гран-При кинофестиваля «Мир знаний»
- Суперкомпьютер Opta назвал «Краснодар» главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru