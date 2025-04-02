Акции Tesla выросли на фоне сообщений об уходе Маска из DOGE

Акции Tesla перешли к росту после сообщений о возможном уходе Илона Маска с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 19:19 мск бумаги компании подорожали на 5,32%, достигнув 282,85 доллара за акцию.