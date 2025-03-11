Маск заявил о следе Украины в кибератаке на соцсеть Х

Миллиардер из США, политик Илон Маск заявил в Fox News о наличии украинских IP-адресов, причастных к массированной кибератаке на социальную сеть Х.

По словам бизнесмена, была предпринята крупная атака хакеров. Он не исключил, что была вовлечена большая скоординированная группа или даже страна.

Ранее Маск призвал к санкциям против украинских олигархов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ХакерыУкраинаСоцсетиИлон Маск

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