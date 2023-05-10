Маск заявил, что не договаривался с Карлсоном о запуске шоу в Twitter

Ранее Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter, напоминает RT. Телеведущий отметил, что выбрал соцсеть из-за «свободы слова».

«Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента», — подчеркнул Маск.

Бизнесмен предупредил, что Карлсон может столкнуться с критикой и опровержениями со стороны пользователей Twitter. Также Маск пригрозил, что введение в заблуждение будет иметь для журналиста последствия в рамках правил соцсети, отмечает телеканал «360».

