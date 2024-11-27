Илон Маск назвал книги Достоевского лучше трудов по психологии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что произведения Федора Достоевского превосходят книги по психологии. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

Маск ответил на публикацию пользователя, который отметил, что многие книги по психологии «не сравнятся» с приложенным отрывком из романа Достоевского «Братья Карамазовы».