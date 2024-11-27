Илон Маск назвал книги Достоевского лучше трудов по психологии
27 ноября 202422:18
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что произведения Федора Достоевского превосходят книги по психологии. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
Маск ответил на публикацию пользователя, который отметил, что многие книги по психологии «не сравнятся» с приложенным отрывком из романа Достоевского «Братья Карамазовы».
В ответ предприниматель кратко подтвердил: «Правда».
Ранее Маск неоднократно выражал интерес к русской литературе, называя ее одной из самых глубоких и философских в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru