Маск восклицательным знаком оценил мнение пользователей соцсетей о помощи Украине

В своем заявлении, сделанном в ходе интервью телеканалу Sky News, политик отметила, что Вашингтон в состоянии поддерживать и Израиль, и Украину.

В ответ один из пользователей соцсети X подчеркнул, что граждане США, интересующиеся причинами американского госдолга, должны обратить внимание на зарубежные конфликты, в которые втянута Америка. Под его постом Маск и поставил восклицательный знак.

Ранее сообщалось, что госдолг США за один день вырос на $275 миллиардов, что на 3% больше всей задолженности России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



