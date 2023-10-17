Маск восклицательным знаком оценил мнение пользователей соцсетей о помощи Украине
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X восклицательным знаком отреагировал на слова американского министра финансов Джанет Йеллен, что США способны одновременно помогать участникам двух вооруженных противостояний.
В своем заявлении, сделанном в ходе интервью телеканалу Sky News, политик отметила, что Вашингтон в состоянии поддерживать и Израиль, и Украину.
В ответ один из пользователей соцсети X подчеркнул, что граждане США, интересующиеся причинами американского госдолга, должны обратить внимание на зарубежные конфликты, в которые втянута Америка. Под его постом Маск и поставил восклицательный знак.
Ранее сообщалось, что госдолг США за один день вырос на $275 миллиардов, что на 3% больше всей задолженности России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru