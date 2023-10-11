Маск считает, что в Европе начнется гражданская война

«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — указал бизнесмен.

Так Маск ответил на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран. Он считает, что эти государства не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и «демонизируют» тех политиков, которые против этого выступают.

Ранее заместитель министра Польши заявил, что ЕС пора применить политику закрытых границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

