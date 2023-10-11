Маск считает, что в Европе начнется гражданская война
Американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х, что при сохранении действующих тенденций существует вероятность того, что в Европе произойдет гражданская война.
«Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна», — указал бизнесмен.
Так Маск ответил на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран. Он считает, что эти государства не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и «демонизируют» тех политиков, которые против этого выступают.
Ранее заместитель министра Польши заявил, что ЕС пора применить политику закрытых границ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск считает, что в Европе начнется гражданская война
- Медведев: Зеленский – наркоман
- В Израиле погиб ученый из Екатеринбурга
- Развожаев: Военные включили в Севастополе сирену
- Нигерийцы провожают военных Франции лозунгами «Долой Францию!»
- В США не будут отправлять солдат на помощь Израилю
- СМИ: в России массово подделывают стройматериалы
- Около 3 тысячи израильтян пострадали в результате боев
- В Кремле заявили, что ситуация на Ближнем Востоке опасна разрастанием
- В США заявили, что Иран мог знать о подготовке операции ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru