Маск выразил сожаление из-за некоторых постов о Трампе

Бизнесмен Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе», - подчеркнул миллиардер.

По словам Маска, его высказывания «зашли слишком далеко».

Ранее бизнесмен раскритиковал продвигаемый Трампом масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть на выборах, а также поддержал идею импичмента в отношении главы государства. Кроме того, Маск в соцсети написал, что Трамп фигурировал в материалах так называемого дела финансиста Джеффри Эпштейна, однако позже удалил этот пост, напоминает РЕН ТВ.

