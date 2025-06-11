Маск выразил сожаление из-за некоторых постов о Трампе
Бизнесмен Илон Маск выразил сожаление из-за некоторых высказываний о президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе», - подчеркнул миллиардер.
По словам Маска, его высказывания «зашли слишком далеко».
Ранее бизнесмен раскритиковал продвигаемый Трампом масштабный законопроект о сокращении федеральных расходов, заявил, что без его поддержки Трамп не смог бы выиграть на выборах, а также поддержал идею импичмента в отношении главы государства. Кроме того, Маск в соцсети написал, что Трамп фигурировал в материалах так называемого дела финансиста Джеффри Эпштейна, однако позже удалил этот пост, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru