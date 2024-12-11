Маск стал первым человеком в истории с состоянием $400 млрд

Бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в $400 млрд, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, капитал предпринимателя достиг $439 млрд благодаря резкому росту стоимости компании SpaceX. Внутренняя продажа акций компании принесла Маску дополнительно $50 млрд.

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SpaceX остается одним из ключевых активов бизнесмена, который также владеет Tesla и другими технологическими компаниями.

Илон Маск — американский предприниматель, инженер и изобретатель, основатель и глава компаний Tesla, SpaceX, Neuralink и других. Он известен своими амбициозными проектами в области электромобилей, космических технологий и искусственного интеллекта, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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