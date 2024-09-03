Маск согласился войти в комиссию Трампа по аудиту госпрограмм

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X заявил, что готов работать в комиссии по аудиту госпрограмм США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

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Комментируя сообщения одного из пользователей, который сделал репост сообщения The Washingon Post о намерении кандидата от Республиканской партии назначить его на эту должность, он написал, что не может дождаться этого назначения.

«В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», - заключил бизнесмен.

Ранее Трамп подтвердил, что готов предложить Маску место в правительстве страны в случае своей победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампВыборы в СШАСШАИлон Маск

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