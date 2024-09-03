Маск согласился войти в комиссию Трампа по аудиту госпрограмм

Комментируя сообщения одного из пользователей, который сделал репост сообщения The Washingon Post о намерении кандидата от Республиканской партии назначить его на эту должность, он написал, что не может дождаться этого назначения.

«В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», - заключил бизнесмен.

Ранее Трамп подтвердил, что готов предложить Маску место в правительстве страны в случае своей победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

