Маск согласился войти в комиссию Трампа по аудиту госпрограмм
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети X заявил, что готов работать в комиссии по аудиту госпрограмм США в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.
Комментируя сообщения одного из пользователей, который сделал репост сообщения The Washingon Post о намерении кандидата от Республиканской партии назначить его на эту должность, он написал, что не может дождаться этого назначения.
«В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, которые должны исчезнуть», - заключил бизнесмен.
Ранее Трамп подтвердил, что готов предложить Маску место в правительстве страны в случае своей победы на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru