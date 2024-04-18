Маск собрался профинансировать сбор подписей в защиту свободы слова в США

«Учитывая непрекращающиеся нападки на свободу слова, я намерен профинансировать национальную кампанию по сбору подписей в поддержку 1-й поправки», - сообщил предприниматель.

Маск заявил о мощи государственной цензуры в США. Он пожаловался на нападки на его компании со стороны властей. Бизнесмен полагает, что причиной стала отмена цензуры в принадлежащей ему соцсети X.

Ранее Маск назвал миграционную политику властей США безумной, передает «Радиоточка НСН».

