Маск собрался профинансировать сбор подписей в защиту свободы слова в США
Миллиардер Илон Маск намерен запустить сбор подписей в защиту 1-й поправки в Конституции США, гарантирующей свободу слова. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Учитывая непрекращающиеся нападки на свободу слова, я намерен профинансировать национальную кампанию по сбору подписей в поддержку 1-й поправки», - сообщил предприниматель.
Маск заявил о мощи государственной цензуры в США. Он пожаловался на нападки на его компании со стороны властей. Бизнесмен полагает, что причиной стала отмена цензуры в принадлежащей ему соцсети X.
Ранее Маск назвал миграционную политику властей США безумной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru