Маск сменил аватар в Х в поддержку Трампа
7 октября 202405:15
Миллиардер из США Илон Маск сменил фотографию профиля в соцсети Х в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.
На фото бизнесмен стоит на фоне флага США в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again.
Ранее Маск вышел поддержать экс-президента Дональда Трампа на предвыборном мероприятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru