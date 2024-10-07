Маск сменил аватар в Х в поддержку Трампа

Миллиардер из США Илон Маск сменил фотографию профиля в соцсети Х в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

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На фото бизнесмен стоит на фоне флага США в кепке с лозунгом Трампа Make America Great Again.

Ранее Маск вышел поддержать экс-президента Дональда Трампа на предвыборном мероприятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампИлон Маск

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