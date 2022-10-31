Маск прокомментировал сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации
31 октября 202205:06
Миллиардер Илон Маск в своем микроблоге назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями.
«Это неправда», — написал бизнесмен.
Ранее New York Times сообщила, что сотрудников уволят до 1 ноября — дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации.
Маск, купивший акции Twitter, создаст совет по модерации контента соцсети. В совете по модерации контента будут самые разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru