Маск прокомментировал сообщения об увольнении сотрудников Twitter без компенсации

Миллиардер Илон Маск в своем микроблоге назвал ложным сообщение об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонуса акциями.

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«Это неправда», — написал бизнесмен.

Ранее New York Times сообщила, что сотрудников уволят до 1 ноября — дня выплаты грантов в виде акций как части компенсации.

Маск, купивший акции Twitter, создаст совет по модерации контента соцсети. В совете по модерации контента будут самые разные точки зрения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:TwitterИлон Маск
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