Маск прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США
Американский миллиардер Илон Маск обвинил действующего президента США Джо Байдена во лжи, после слов политика о том, что предприниматель начал свою деятельностью нелегально. Об этом бизнесмен написал на своей странице в одной из соцсетей.
«Мне действительно разрешили работать в США. Марионетка Байден лжет», - сказал миллиардер, пошутив, что теперь американского лидера «заботят мигранты».
Накануне американская газета «Washington Post» сообщила, что Илон Маск после переезда из ЮАР начал свой бизнес в США незаконно. На фоне этого Джо Байден во время мероприятия в Пенсильвании заметил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Маск пообещал ежедневно разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишется под его онлайн-петицией в защиту Конституции США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru