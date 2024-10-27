Маск прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США

Американский миллиардер Илон Маск обвинил действующего президента США Джо Байдена во лжи, после слов политика о том, что предприниматель начал свою деятельностью нелегально. Об этом бизнесмен написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Мне действительно разрешили работать в США. Марионетка Байден лжет», - сказал миллиардер, пошутив, что теперь американского лидера «заботят мигранты».

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Накануне американская газета «Washington Post» сообщила, что Илон Маск после переезда из ЮАР начал свой бизнес в США незаконно. На фоне этого Джо Байден во время мероприятия в Пенсильвании заметил, что «богатейший человек в мире оказался нелегальным работником».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Маск пообещал ежедневно разыгрывать по $1 млн среди тех, кто подпишется под его онлайн-петицией в защиту Конституции США.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаБизнесСШАДжо БайденИлон Маск

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