Маск прокомментировал слова Байдена о незаконной работе в США

Американский миллиардер Илон Маск обвинил действующего президента США Джо Байдена во лжи, после слов политика о том, что предприниматель начал свою деятельностью нелегально. Об этом бизнесмен написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Мне действительно разрешили работать в США. Марионетка Байден лжет», - сказал миллиардер, пошутив, что теперь американского лидера «заботят мигранты».