Маск прокомментировал предсказания Медведева на год

«Эпичный тред», — написал бизнесмен в Twitter, отметив аккаунт Медведева. Другой публикацией Маск отреагировал на сообщения Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.

Напомним, российский политик сделал прогноз на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, Евросоюз распадется, в США начнется гражданская война, а Илон Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.

Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы западных стран в будущем перестанут существовать. По его словам, в мире появятся несколько макрорегионов, у каждого из которых будет своя логика развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

