Маск прокомментировал предсказания Медведева на год
Американский предприниматель Илон Маск ответил на предсказания заместителя руководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год.
«Эпичный тред», — написал бизнесмен в Twitter, отметив аккаунт Медведева. Другой публикацией Маск отреагировал на сообщения Медведева эмодзи с открытым от удивления ртом.
Напомним, российский политик сделал прогноз на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, Евросоюз распадется, в США начнется гражданская война, а Илон Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.
Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы западных стран в будущем перестанут существовать. По его словам, в мире появятся несколько макрорегионов, у каждого из которых будет своя логика развития, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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