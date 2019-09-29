Маск признался в отсутствии веры в инопланетян
Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян нет. Бизнесмен заявил об этом 29 сентября на стартовой площадке для собранной ракеты Starship.
«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого», - рассказал Маск в ходе трансляции, которая велась с космодрома.
Маск считает, что истории о пришельцах, которых военные прячут в так называемой «Зоне 51» в США, являются популярным мемом.
Глава SpaceX призвал осваивать космос, чтобы человечество могло покинуть Землю, пока Солнце ее не уничтожило. По словам Маска, на это осталось «всего семьсот миллионов лет».
Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН пояснил, к чему приведет попытка главы Space X экономить на космических спутниках.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Десять тысяч шагов ежедневно. Рецепт здорового сердца
- Бабье лето придет с дождями
- Эксперт: у России есть технологии нефтедобычи при таянии вечных льдов
- Экономиста рассмешил прогноз Орешкина о росте доходов россиян
- На Украине ждут возобновления транспортного сообщения с Россией