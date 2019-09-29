Маск признался в отсутствии веры в инопланетян

Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что в нашей части галактики инопланетян нет. Бизнесмен заявил об этом 29 сентября на стартовой площадке для собранной ракеты Starship.

«Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков. Если вы спросите меня, что я знаю об инопланетянах, я бы сказал, что хотел бы я знать, есть ли они. Я не видел никаких признаков этого», - рассказал Маск в ходе трансляции, которая велась с космодрома.

Маск считает, что истории о пришельцах, которых военные прячут в так называемой «Зоне 51» в США, являются популярным мемом.

Глава SpaceX призвал осваивать космос, чтобы человечество могло покинуть Землю, пока Солнце ее не уничтожило. По словам Маска, на это осталось «всего семьсот миллионов лет».

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН пояснил, к чему приведет попытка главы Space X экономить на космических спутниках.

