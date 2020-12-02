Маск признался, что переболел COVID-19

Американский предприниматель Илон Маск впервые подтвердил, что уже перенёс коронавирусную инфекцию, хотя ранее говорил о противоречивых результатах своих тестов на COVID-19. Признание основателя компании SpaceX прозвучало на конференции по случаю вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Маск сказал, что переболел в ответ на замечание министра здравоохранения Германии о том, что бизнесмен не собирается делать прививку от коронавируса. При этом, по словам главы Минздрава ФРГ, он готов сотрудничать в производстве вакцины.

До этого Илон Маск рассказывал, что два из четырёх сданных им анализов дали отрицательный результат, а два - положительный. Как уточнил предприниматель, он воспользовался экспресс-тестами на антиген COVID-19, которые выпускает компания Becton, Dickinson and Co. Ранее Маск настоятельно призывал снять все действующие в США ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

Ежегодная премия «Axel Springer Award» присуждается «выдающимся предпринимателям», которые показывают исключительный талант к инновациям, создают и трансформируют рынки, формируют культуру, а также принимают свою социальную ответственность.

