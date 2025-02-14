Маск признался, что имеет доступ к секретным материалам

Глава Департамента эффективности государственного управления, американский бизнесмен Илон Маск заявил о своем доступе к секретным материалам на протяжении многих лет. Соответствующее признание он сделал в своем аккаунте в соцсети X.

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«У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено», — подчеркнул предприниматель, отметив, что в США засекречено слишком много данных.

Ранее генеральные прокуроры из 14 штатов США, представляющие Демократическую партию, направили в суд иски против Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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