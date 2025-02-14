Маск признался, что имеет доступ к секретным материалам

«У меня много лет есть доступ к совершенно секретным сведениям и доступы, само существование которых засекречено», — подчеркнул предприниматель, отметив, что в США засекречено слишком много данных.

Ранее генеральные прокуроры из 14 штатов США, представляющие Демократическую партию, направили в суд иски против Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

