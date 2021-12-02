Маск придумал мем, вдохновившись фото со Сталиным
Смена главы компании Twitter стала поводом для шуток, сообщает телеканал «360».
На это отреагировал миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск. Он использовал знаменитый снимок Иосифа Сталина, превратив его в мем. Бизнесмен опубликовал два снимка, сделанных на канале Москва — Волга в марте 1937 года, видоизменив их.
На оригинальных фото вместе со Сталиным шли Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. Маск заменил лица Сталина и Ежова на фото Парага Агравала, которого уже назначили руководителем Twitter, и бывшего главы Джека Дорси.
«Я много работал, чтобы эта компания могла оторваться от основателя и основателей. И решил, что наконец пришло время покинуть Twitter», — отметил ранее Дорси.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- В НИЦ имени Гамалеи рассказали, стоит ли в этом году приглашать детям Деда Мороза
- Жители Киева забросали офис Зеленского мелочью
- Спасатели развернули пункты обогрева на Московском шоссе в Петербурге
- Гинцбург: «Омикрон»-штамм может вытеснить «дельту»
- Устроившего стрельбу в школе в Мичигане обвинили в терроризме
- Оксимирон выпустил новый альбом
- В США и ОАЭ зарегистрированы первые случаи заражения «омикрон»-штаммом
- Непомнящий упустил шанс выйти вперёд в матче за шахматную корону
- Алек Болдуин заявил, что не спускал курок пистолета при убийстве оператора
- Недельная инфляция в РФ повторила максимум начала июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru