Маск придумал мем, вдохновившись фото со Сталиным

На это отреагировал миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск. Он использовал знаменитый снимок Иосифа Сталина, превратив его в мем. Бизнесмен опубликовал два снимка, сделанных на канале Москва — Волга в марте 1937 года, видоизменив их.

На оригинальных фото вместе со Сталиным шли Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. Маск заменил лица Сталина и Ежова на фото Парага Агравала, которого уже назначили руководителем Twitter, и бывшего главы Джека Дорси.

«Я много работал, чтобы эта компания могла оторваться от основателя и основателей. И решил, что наконец пришло время покинуть Twitter», — отметил ранее Дорси.

