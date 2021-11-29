Джек Дорси подтвердил свой уход с поста главы Twitter
Основатель и глава Twitter Джек Дорси подтвердил, что покидает свой пост. На своей странице он написал, что новым руководителем станет технический директор Параг Агравал.
«Я много работал, чтобы эта компания могла оторваться от основателя и основателей. И решил, что наконец пришло время покинуть Twitter», - отметил он в своём заявлении.
Также Дорси добавил, что кадровые изменения вступают в силу немедленно.
Ранее на фоне информации о грядущей отставке Дорси акции Twitter выросли в цене на 5,88% - до $49,84.
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