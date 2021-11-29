Джек Дорси подтвердил свой уход с поста главы Twitter

«Я много работал, чтобы эта компания могла оторваться от основателя и основателей. И решил, что наконец пришло время покинуть Twitter», - отметил он в своём заявлении.

Также Дорси добавил, что кадровые изменения вступают в силу немедленно.

Ранее на фоне информации о грядущей отставке Дорси акции Twitter выросли в цене на 5,88% - до $49,84.

