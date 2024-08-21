Маск предложил проголосовать в соцсети Х за Трампа или Харрис

Опрос устроил глава соцсети и американский миллиардер Илон Маск.

Он предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. По итогам голосов более 1 миллиона пользователей Трамп набирает 78,7%, а Харрис - 21,3 %. Опрос продлится еще чуть менее суток.

Ранее стало известно, что Трамп предложит Маску место в президентском кабинете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

