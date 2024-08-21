Маск предложил проголосовать в соцсети Х за Трампа или Харрис
Бывший американский лидер и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах главы государства Дональд Трамп уверенно обходит свою соперницу и вице-президента США Камалу Харрис по уровню поддержки среди пользователей Х.
Опрос устроил глава соцсети и американский миллиардер Илон Маск.
Он предложил пользователям выбрать, за кого они проголосуют: за Трампа или за Харрис. По итогам голосов более 1 миллиона пользователей Трамп набирает 78,7%, а Харрис - 21,3 %. Опрос продлится еще чуть менее суток.
Ранее стало известно, что Трамп предложит Маску место в президентском кабинете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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