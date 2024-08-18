Маск заявил, что в США наступит массовый голод из-за плана Харрис
В США победа вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах приведет к массовому голоду в стране, сообщил в социальной сети X американский бизнесмен Илон Маск.
Он сделал репост заявления финансового эксперта, который прокомментировал план вице-президента США по введению программы по ограничению цен на продукты. Как считает аналитик, такие действия приведут к прекращению существования США как государства и массовому голоду. Это связано с тем, что производители еды обанкротятся из-за потери рентабельности бизнеса.
«Точный вывод», — указал Маск.
Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы его соперницы Камалы Харрис экономика США никогда не сможет восстановиться в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru