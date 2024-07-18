Маск потребовал от Шольца объяснений из-за шутки комика о покушении на Трампа

Маск выразил недоумение по поводу того, что человек, который желает ухода из жизни ведущему кандидату в президенты США, получает за это деньги от немецкого правительства.

Сомнительную шутку комик озвучил на государственной радиостанции «Радио Берлина и Бранденбурга» (RBB). Комик пошутил, что ничто не дает ему большей надежды, чем рассуждения Маска о своей возможной смерти при загадочных обстоятельствах. При этом он вспомнил и недавнее покушение на Трампа.

Трамп пережил покушение 13 июля, во время своего предвыборного митинга. Пуля попала политику в мочку уха, он серьезно не пострадал, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

