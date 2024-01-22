Маск после посещения Освенцима причислил себя к «вдохновленным евреям»
Американский бизнесмен Илон Маск на фоне обвинений в антисемитизме посетил бывший концлагерь Освенцим и заявил о своей поддержке евреев, пишет РИА Новости.
«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически «вдохновленный» еврей», - сказал предприниматель во время выступления на конференции по проблеме антисемитизма в Польше.
Маск заявил, что у него еврейское имя. Также он рассказал, что среди его друзей много евреев.
В ноябре после обострения конфликта в секторе Газа Маск согласился с одним из пользователей соцсети X, что евреи «продвигают диалектическую ненависть к белым».
По информации издания The Wall Street Journal, Маск употребляет наркотики на закрытых вечеринках. Отмечается, что его бизнес-партнеры волнуются, что образ жизни предпринимателя негативно скажется на проектах его компаний, передает «Радиоточка НСН».
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