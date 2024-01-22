Маск после посещения Освенцима причислил себя к «вдохновленным евреям»

«В кругах, в которых я обитаю, я не вижу антисемитизма, я сам фактически «вдохновленный» еврей», - сказал предприниматель во время выступления на конференции по проблеме антисемитизма в Польше.

Маск заявил, что у него еврейское имя. Также он рассказал, что среди его друзей много евреев.

В ноябре после обострения конфликта в секторе Газа Маск согласился с одним из пользователей соцсети X, что евреи «продвигают диалектическую ненависть к белым».

По информации издания The Wall Street Journal, Маск употребляет наркотики на закрытых вечеринках. Отмечается, что его бизнес-партнеры волнуются, что образ жизни предпринимателя негативно скажется на проектах его компаний, передает «Радиоточка НСН».

