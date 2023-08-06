Маск пообещал транслировать поединок с Цукербергом в соцсети X

«Бой Цука (Цукерберга – прим. НСН) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X», - написал предприниматель на своей странице в соцсети.

Маск также заявил, что собранные деньги направит «на благотворительность для ветеранов», передает ТАСС.

Ранее, 22 июня Цукерберг ответил на вызов Маска на поединок, который тот бросил после анонса запуска приложения Meta, прямо конкурирующего с соцсетью X. Встреча должна состояться на арене в Лас-Вегасе. По словам Мэй Маск, матери владельца Х, она якобы отменила бой бизнесменов.





