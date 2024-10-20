Маск пообещал ежедневно разыгрывать $1 млн среди подписавших его петицию

Американский предприниматель Илон Маск выступил с обещанием ежедневно разыгрывать по $1 миллиону среди тех, кто поставит подпись под его онлайн-петицией в защиту Конституции США, утверждает издание Reuters.

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По данным СМИ, миллиардер уже вручил первый чек. Победителем стал Джон Дреер, участвовавший в митинге в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Акция Маска продлится до выборов президента Соединенных Штатов. Они состоятся 5 ноября.

Ранее Маск пожертвовал $75 миллионов в поддержку предвыборной кампании Трампа, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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