Маск пообещал ежедневно разыгрывать $1 млн среди подписавших его петицию
Американский предприниматель Илон Маск выступил с обещанием ежедневно разыгрывать по $1 миллиону среди тех, кто поставит подпись под его онлайн-петицией в защиту Конституции США, утверждает издание Reuters.
По данным СМИ, миллиардер уже вручил первый чек. Победителем стал Джон Дреер, участвовавший в митинге в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа.
Акция Маска продлится до выборов президента Соединенных Штатов. Они состоятся 5 ноября.
Ранее Маск пожертвовал $75 миллионов в поддержку предвыборной кампании Трампа, напоминает «Радиоточка НСН».
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