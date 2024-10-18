Богатейший человек в мире Илон Маск отказался от ужина из-за дороговизны

По данным издания, у которого оказалась переписка между Тангеном и Маском, предприниматель посчитал, что ему слишком дорого добираться до Осло. Ужин запланирован на апрель 2025 года. На нем будут присутствовать руководители компаний Ferrari, Nestle, Adidas и других.

Маск принял приглашение и ответил, что «звучит здорово», однако позднее выяснилось, что его не будет в списке гостей.

Маск третий год подряд остается богатейшим человеком в США по версии Forbes, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

