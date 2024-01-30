Маск: Первый человек успешно прошел процедуру вживления в мозг чипа

Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо.

Маск анонсировал чипирование человека в прямом эфире

Он восстанавливается после операции. Как отметил бизнесмен, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.

Первоначальная цель — предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свою мысль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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