Маск: Первый человек успешно прошел процедуру вживления в мозг чипа
30 января 202406:01
Миллиардер из США Илон Маск заявил в соцсети Х, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо.
Он восстанавливается после операции. Как отметил бизнесмен, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты.
Первоначальная цель — предоставить людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свою мысль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru