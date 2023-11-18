Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за заявления Маска
18 ноября 202303:45
Компания Walt Disney приостановила размещение рекламы в соцсети X в связи с высказываниями владельца компании Илона Маска о евреях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
По данным журнала, Disney входила в число крупнейших рекламодателей Х, и руководство соцсети особенно тревожит отказ компании от сотрудничества.
Ранее Маск оставил комментарий, обвиняющий евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей». На этом фоне корпорация Apple решила приостановить все рекламные проекты в соцсети, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за заявления Маска
- Путин: Рост экономики России в 2023 году превысит 3%
- В результате землетрясения на Филиппинах погибли шесть человек
- Новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград»
- Moody's повысило прогноз рейтинга Италии до стабильного
- Bloomberg: Зеленский допустил отступление ВСУ из-за недостатка снарядов
- МВД объявило в розыск экс-замминистра финансов Алексашенко
- В больнице в США произошла стрельба, есть жертвы
- СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска
- Вертолеты и истребители Израиля нанесли удар по Ливану
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru