Disney приостановит размещение рекламы в соцсети X из-за заявления Маска

Компания Walt Disney приостановила размещение рекламы в соцсети X в связи с высказываниями владельца компании Илона Маска о евреях. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

СМИ: Apple приостановила рекламу в соцсети X из-за высказываний Маска

По данным журнала, Disney входила в число крупнейших рекламодателей Х, и руководство соцсети особенно тревожит отказ компании от сотрудничества.

Ранее Маск оставил комментарий, обвиняющий евреев в «диалектической ненависти в отношении белых людей». На этом фоне корпорация Apple решила приостановить все рекламные проекты в соцсети, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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