Маск спрогнозировал сокрушительную победу Трампа на выборах президента

Бизнесмен Илон Маск предсказал «сокрушительную победу» Республиканской партии США и ее кандидата в президенты Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.

Маск сравнил итоги досрочного голосования в штате Пенсильвания на выборах в 2020-м и 2024-м годах. Результаты показывают, что республиканцы набрали на 435 тысяч голосов больше, чем Демократическая партия по сравнению с той же датой в ходе предыдущей предвыборной компании.

«Перевес [президента США Джо] Байдена в 2020 году составил всего 80 тысяч. На пути к сокрушительной победе», - написал Маск.

Ранее стало известно, что миллиардер пожертвовал почти $75 млн комитету America PAC для поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа.

