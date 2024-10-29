Маск спрогнозировал сокрушительную победу Трампа на выборах президента
Бизнесмен Илон Маск предсказал «сокрушительную победу» Республиканской партии США и ее кандидата в президенты Дональда Трампа на грядущих выборах главы государства. Об этом миллиардер написал в соцсети Х.
Маск сравнил итоги досрочного голосования в штате Пенсильвания на выборах в 2020-м и 2024-м годах. Результаты показывают, что республиканцы набрали на 435 тысяч голосов больше, чем Демократическая партия по сравнению с той же датой в ходе предыдущей предвыборной компании.
«Перевес [президента США Джо] Байдена в 2020 году составил всего 80 тысяч. На пути к сокрушительной победе», - написал Маск.
Ранее стало известно, что миллиардер пожертвовал почти $75 млн комитету America PAC для поддержки предвыборной кампании Дональда Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru