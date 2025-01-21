Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней

Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором компания будет владеть долей в 50%. При этом Трамп не пояснил, кому должны принадлежать оставшиеся 50%.

До этого в США заблокировали китайскую социальную сеть TikTok. Отмечалось, что во избежание этого компания-владелец сети должна была продать свой бизнес в США. Ходили слухи, что новым владельцем американского подразделения соцсети может стать миллиардер Илон Маск, передает «Радиоточка НСН».

