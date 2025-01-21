Трамп отсрочил блокировку TikTok на 75 дней

Президент США Дональд Трамп издал указ об отсрочке блокировки соцсети TikTok в стране на 75 дней.

В документе говорится, что это сделано с целью определить надлежащий курс действий в отношении соцсети новой администрацией Белого дома.

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Трамп предложил создать совместное предприятие, в котором компания будет владеть долей в 50%. При этом Трамп не пояснил, кому должны принадлежать оставшиеся 50%.

До этого в США заблокировали китайскую социальную сеть TikTok. Отмечалось, что во избежание этого компания-владелец сети должна была продать свой бизнес в США. Ходили слухи, что новым владельцем американского подразделения соцсети может стать миллиардер Илон Маск, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СоцсетиДональд Трамп

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