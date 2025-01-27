Маск обвинил врачей США в чрезмерном назначении антидепрессантов

Американский миллиардер Илон Маск обвинил врачей США в чрезмерном назначении антидепрессантов. Об этом он написал в соцсети X.

Отвечая на пост одного из пользователей о том, что США лидируют по популярности антидепрессантов среди граждан, Маск отметил, что их просто «чрезмерно много прописывают».

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Так, в США на тысячу человек приходится 110 принимающих подобные препараты.

Аналитики ранее подсчитали, что с января по ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 16,8% относительно показателей 2023 года. При этом, согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», в 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 22% к показателям прошлого года.

В денежном выражении продажи препаратов увеличились на 31,9%, составив 13,5 миллиарда рублей. Эксперты объясняют тенденцию подорожанием медикаментов. Так, по данным Росстата, в 2024 году их стоимость увеличилась на 11%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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