Маск обвинил врачей США в чрезмерном назначении антидепрессантов
Американский миллиардер Илон Маск обвинил врачей США в чрезмерном назначении антидепрессантов. Об этом он написал в соцсети X.
Отвечая на пост одного из пользователей о том, что США лидируют по популярности антидепрессантов среди граждан, Маск отметил, что их просто «чрезмерно много прописывают».
Так, в США на тысячу человек приходится 110 принимающих подобные препараты.
Аналитики ранее подсчитали, что с января по ноябрь 2024 года продажи антидепрессантов в России выросли на 16,8% относительно показателей 2023 года. При этом, согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак», в 2024 году спрос на антидепрессанты вырос на 22% к показателям прошлого года.
В денежном выражении продажи препаратов увеличились на 31,9%, составив 13,5 миллиарда рублей. Эксперты объясняют тенденцию подорожанием медикаментов. Так, по данным Росстата, в 2024 году их стоимость увеличилась на 11%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия не получала сигналов от США по контактам с Путиным
- ВЦИОМ: Россияне считают хранителями семейных ценностей «Первый канал», НТВ и «Россию-1»
- Математик Вербицкий объявлен в международный розыск
- Продюсер Фадеев заявил, что не общается с певицей Ольгой Серябкиной
- Во дворе дома на западе Москвы сгорели две машины
- СМИ: Буданов предупредил об угрозе Украине, если до лета не начнутся переговоры
- СМИ: Венгрия намерена уступить ЕС в принятии новых антироссийских санкций
- Умер актер и режиссер Игорь Ромащенко
- Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана
- Глава музея Холокоста раскритиковал слова Маска о памяти о нацизме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru