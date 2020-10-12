Выходцы из Средней Азии оказались богатейшими блогерами TikTok в России

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых русскоязычных блогеров в видеосервисе TikTok. На первом месте оказался 22-летний Рахим Абрамов родом из Узбекистана. Его состояние оценивается более чем в 10 миллионов рублей, а на его страницу в TikTok подписаны 9,5 миллиона человек.

Абрамов в 16 лет переехал учиться в спортивную школу в Чите. После неудачи при поступлении в техникум он переехал в Москву, где ради заработка стал снимать короткие юмористические видео — вайны в Instagram.

Он также стал один из первых русскоязычных блогеров, кто начал зарабатывать на музыке в TikTok. По данным Forbes, на треке Fendi он получил до 1 миллиона рублей.

На второй позиции в списке - 21-летняя уроженка Таджикистана Дина Саева. В её активе почти 5 миллионов рублей и 16,4 миллиона подписчиков, передает Газета.ру.

Замыкает тройку лидеров 23-летний Алексей Савко из Белоруссии - 6,5 млн подписчиков, доход — 4,81 млн рублей. 23-летний молодой человек отличается маленьким ростом - 136 сантиметров. В целом, в первой десятке самых богатых блогеров из TikTok по версии Forbes, оказались люди не старше 25 лет, отмечает Ura.ru.

При подсчетах издание учитывало объем выплат блогерам от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

