Маск назвал тревожным возможность нападения США на Россию

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X назвал тревожной повестку американской администрации о «нападении на Россию».

Так миллиардер отреагировал на слова экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами, который заявил, что администрация Джо Байдена и двухпартийная «фракция поджигателей войны» в своих речах говорят не столько за «защиту» Украины, а о «полномасштабном нападении» на Россию.

Ранее Рамасвами захотел вывести страну из НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:СШАИлон Маск

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