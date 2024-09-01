Маск назвал инвестиции в экономику Бразилии настоящим безумием

При нынешней администрации Бразилии инвестирование в эту страну является безумием, написал на своей странице в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

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«Инвестировать в Бразилию при их нынешней администрации - безумие», - считает бизнесмен.

Он выразил надежду, что инвестиционный климат в стране изменится. Для этого к власти в Бразилии должно прийти новое руководство, полагает он.

Накануне судья Верховного федерального суда Бразилии распорядился приостановить работу соцсети X в республике, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БразилияИлон Маск

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