Маск назвал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя хорошей

Миллиардер из США Илон Маск оценил идею главы правительства Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, сообщают «Известия».

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Бизнесмен отреагировал на пост премьера в сети X. В нем Орбан предложил отправлять нелегальных вынужденных переселенцев в центр Брюсселя, если Европейский союз не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС.

«Хорошая идея», — указал Маск.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ВенгрияМигрантыИлон Маск

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