Маск назвал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя хорошей
3 октября 202405:02
Миллиардер из США Илон Маск оценил идею главы правительства Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя, сообщают «Известия».
Бизнесмен отреагировал на пост премьера в сети X. В нем Орбан предложил отправлять нелегальных вынужденных переселенцев в центр Брюсселя, если Европейский союз не прекратит оказывать давление на Будапешт и не компенсирует расходы на охрану внешних границ ЕС.
«Хорошая идея», — указал Маск.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru