Маск: На востоке Украины живут русские, которые предпочитают Россию

Так миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, выступившему с критикой плана Маска по мирному урегулированию на Украине, пишет РИА ФАН.

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — написал Маск в Twitter.

Ранее бизнесмен предложил для урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью России, провести референдумы в Донбассе и южных регионах под наблюдением ООН, закрепить за Украиной нейтральный статус, напоминает Газета.ру.

