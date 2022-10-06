Маск: На востоке Украины живут русские, которые предпочитают Россию
Русские составляют большинство жителей восточных регионов Украины, и они «предпочитают Россию». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Так миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, выступившему с критикой плана Маска по мирному урегулированию на Украине, пишет РИА ФАН.
«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — написал Маск в Twitter.
Ранее бизнесмен предложил для урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью России, провести референдумы в Донбассе и южных регионах под наблюдением ООН, закрепить за Украиной нейтральный статус, напоминает Газета.ру.
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