Маск: На востоке Украины живут русские, которые предпочитают Россию

Русские составляют большинство жителей восточных регионов Украины, и они «предпочитают Россию». Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.

В администрации Байдена не поддержали идею Маска по решению конфликта на Украине

Так миллиардер ответил сенатору Линдси Грэму, выступившему с критикой плана Маска по мирному урегулированию на Украине, пишет РИА ФАН.

«Если исходить из того, что воля людей имеет значение, в любой зоне конфликта мы должны поддерживать волю тех, кто живет там. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных частях большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — написал Маск в Twitter.

Ранее бизнесмен предложил для урегулирования конфликта на Украине признать Крым частью России, провести референдумы в Донбассе и южных регионах под наблюдением ООН, закрепить за Украиной нейтральный статус, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаИлон Маск
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