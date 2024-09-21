Маск и президент Сальвадора обсудили будущее человечества

Миллиардер Илон Маск провел встречу с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Лидер республики опубликовал в соцсети Х короткое видео с Маском. В посте Букеле назвал американского предпринимателя «одним из великих умов» нашего времени.

В ответ Илон Маск написал на своей странице в Х, что провел «отличную беседу» с президентом Сальвадора.

«Мы много говорили о сущности реальности, будущем человечества и влиянии таких технологий, как искусственный интеллект и роботы, на мир», — отметил миллиардер.

Ранее Илон Маск заявил, что людям необходимо освоить межзвездные перелеты, так как в будущем человечество может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения планеты с астероидом.

