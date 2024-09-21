Маск и президент Сальвадора обсудили будущее человечества
Миллиардер Илон Маск провел встречу с президентом Сальвадора Найибом Букеле.
Лидер республики опубликовал в соцсети Х короткое видео с Маском. В посте Букеле назвал американского предпринимателя «одним из великих умов» нашего времени.
В ответ Илон Маск написал на своей странице в Х, что провел «отличную беседу» с президентом Сальвадора.
«Мы много говорили о сущности реальности, будущем человечества и влиянии таких технологий, как искусственный интеллект и роботы, на мир», — отметил миллиардер.
Ранее Илон Маск заявил, что людям необходимо освоить межзвездные перелеты, так как в будущем человечество может исчезнуть из-за расширения Солнца или столкновения планеты с астероидом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск и президент Сальвадора обсудили будущее человечества
- У берегов Тонга зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6
- На Кубани подавили два беспилотника ВСУ, возник пожар из-за падения обломков
- СМИ: Дэвид Боуи вернется на сцену в виде голограммы
- В Тверской области сбили беспилотники
- ВС России не стал рассматривать жалобу Земфиры о статусе иноагента
- Небензя предупредил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за США
- Богомаз: В Брянской области сбили 16 украинских беспилотников
- Депутат Картаполов: Осенний призыв пройдет по старым правилам
- Под Воронежем загорелся склад с пенопропиленом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru